Perugia, lavori in corso lungo la strada Ponte Valleceppi – Pretola: le modifiche alla viabilità

Lavori in corso alla ripa di Pretola, cambia la viabilità per la strada per Ponte Valleceppi. Come spiega una nota del Comune di Perugia "dopo la riapertura di strada Ponte Valleceppi-Pretola a senso unico alternato dallo scorso 9 settembre, con l'ordinanza numero 1610 è stato disposto da lunedì 25 settembre fino a venerdì 6 ottobre il divieto di transito a veicoli e pedoni in strada Ponte Valleceppi – Pretola, nel tratto compreso fra via Tagliamento e via Arno. Il provvedimento si rende necessario per poter procedere all’attività di “disgaggio” in parete". E non è finita qui. "In relazione all’evoluzione dei lavori - sottolinea Palazzo dei Priori - , sono previste queste ulteriori fasi: dal 7 ottobre al 5 novembre strada Ponte Valleceppi – Pretola sarà riaperta a senso unico alternato regolato con impianto semaforico"; "dal 6 novembre al 26 novembre chiusura della strada a causa delle attività di realizzazione delle sottofondazioni".

E ancora: "In deroga al provvedimento precedente sono autorizzati al transito i veicoli diretti ai civici 2/A – 10, con ingresso ed uscita da lato via Arno; 3 ed i veicoli diretti in via Moena, con ingresso ed uscita da lato via Tagliamento".

Ecco le modifiche al traffico: