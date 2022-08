Fontivegge, via ai lavori in piazza Vittorio Veneto: le modifiche alla viabilità

Stanno per partire i lavori di riqualificazione di piazza Vittorio Veneto. Gli interventi, finanziati con i fondi di Agenda Urbana, renderanno necessari alcune modifiche alla circolazione che saranno in vigore da domani, 31 agosto, al 14 ottobre. sulla circolazione che saranno in vigore dal 31 agosto al 14 ottobre.

Nello specifico, sarà vietato il parcheggio nella piazza nel tratto antistante la stazione, verranno soppressi tutti gli stalli destinati alla sosta con istituzione di divieto di sosta disciplinato dalla segnaletica. Restano attivi due posti auto per disabili, due stali per il carico e scarico, cinque per i taxi e uno per i mezzi di pubblico interesse.

Sarà consentita la fermata in prossimità della stazione ferroviaria per coloro che devono accompagnare viaggiatori in partenza e arrivo in città.

E’ istituto il limite massimo di velocità di 30 chilometri nei tratti interessati dai lavori di cui ai punti precedenti e in tutti quelli adducenti