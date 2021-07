Perugia, la proposta del Training center Hbd: corsi da parrucchiere gratis per giovani

Nel settore della moda capelli da oltre trent’anni e fondatore nel 2004 di una scuola di alta formazione per parrucchieri ed estetiste a Perugia, l’imprenditore umbro e hair stylist Claudio Barcaccia ha constatato in questi mesi come sempre meno giovani si stiano avvicinando alla professione di parrucchiere e la difficoltà, per i piccoli e medi saloni, di seguire e formare adeguatamente quei pochi ragazzi che scelgono, invece, di intraprendere questa carriera. Da qui l’idea di dar vita a corsi di formazione gratuiti per giovani che si approcciano per la prima volta a questo mestiere. Una proposta che Barcaccia, dopo aver reso note le criticità del comparto, ha presentato anche all’assessore al commercio del Comune di Perugia Clara Pastorelli, in visita proprio al Training Center Hair Beauty Diffusion di via Settevalli. La struttura gestita dall’hayr stlist perugino, certificata Wella e che svolge già corsi biennali riconosciuti dalla Regione Umbria e corsi di specializzazione tecnico, stilistico e manageriale, si candida così a divenire anche una scuola in grado di dare una prima formazione a giovani senza esperienza.



“Il mercato oggi richiede personale altamente specializzato – ha chiarito subito Claudio Barcaccia –. Vorremmo perciò far evolvere i nostri servizi formativi concentrandoci in particolar modo sui giovani, facilitandoli con percorsi ad hoc che li aiutino a inserirsi all’interno dei saloni nella maniera più professionale possibile. Per far ciò, stiamo cercando di mettere in moto delle sinergie per far sì che i giovani possano aderire a questa iniziativa gratuitamente: stiamo coinvolgendo le istituzioni, i saloni che dovranno poi accogliere i ragazzi tramite stage, e una grande azienda del settore come Wella che ci supporterà alzando anche il livello complessivo della qualità”.



“L’amministrazione comunale – ha commentato l’assessore Pastorelli – ha accolto con piacere l’invito di questa importante realtà imprenditoriale della città. Ovunque e in ogni settore c’è bisogno di sempre maggiore specializzazione ed è un bene che proprio qui, in via Settevalli, ci sia un centro di formazione specialistica che ogni giorno accoglie e forma decine di professionisti provenienti da tutta Italia. Cercheremo perciò, per quanto possibile e di nostra competenza, di divulgare questa iniziativa e magari, con l’aiuto anche della Regione, di supportarla”.



“Con questo progetto – ha detto infine Claudio Barcaccia – cerchiamo anche di dare un supporto al salone medio piccolo dove, di solito, chi lo gestisce o vi lavora non ha il tempo materiale per insegnare bene le basi del mestiere a un ragazzo alle prime armi. Nostro compito sarà quello supportare il salone nella formazione dei giovani, impartendo noi quelle nozioni di modo che, poi, nel momento in cui saranno accolti nei saloni, possano essere almeno in parte autonomi e comunque avere già una preparazione e conoscenze di base”.