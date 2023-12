Perugia, la "nuova" palestra di scherma a Montegrillo: i lavori effettuati

Taglio del nastro dopo i lavori di manutenzione straordinaria per la palestra di scherma di Montegrillo, in via Enrico De Nicola 13.

Presenti alla cerimonia l’assessore allo Sport Clara Pastorelli, il presidente della società Scherma Grifo Perugia Luca Allegrucci, il dirigente Paolo Felici, il vicepresidente nazionale di Fis Vincenzo De Bartolomeo, il presidente del comitato umbro della Fis Giovanni Marella, il presidente del comitato umbro del Coni Domenico Ignozza.

I lavori di manutenzione straordinaria

L’intervento di riqualificazione dell’impianto, spiega Palazzo dei Priori, "è stato effettuato dalla società Scherma Grifo Perugia, con risorse in parte della stessa e in parte del Comune di Perugia. L’importo complessivo dei lavori è stato di 37.691,14 euro iva inclusa, di cui 16mila a carico del Comune e la parte restante della società sportiva. Il progetto è stato redatto e diretto dall’ingegner Alessandro Scarponi; i lavori sono stati eseguiti dalla ditta Biscarini Impianti S.r.l. e sono stati ultimati il 29 settembre 2023".

Gli interventi, prosegue la nota, "hanno riguardato: la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti, prevalentemente costituiti da plafoniere con lampade fluorescenti tubolari, con nuove plafoniere a led più efficienti, più illuminanti ed in grado di garantire un minor consumo; l’ampliamento di uno dei bagni della struttura con la creazione di un piccolo spogliatoio in adiacenza ad esso; la sostituzione ed il riordino dei vecchi radiatori e ventilconvettori che non garantivano il raggiungimento di adeguate condizioni di comfort termico all’interno dell’edificio; il tinteggio delle pareti oggetto di sostituzione di radiatori e ventilconvettori; la sostituzione della porta vetrata di ingresso alla struttura con nuovo infisso a migliorata efficienza energetica fornito di idonei maniglioni antipanico e vetri stratificati di sicurezza; - - la realizzazione di nuove porzioni di tramezzi in cartongesso per creare un ambiente ad uso archivio e un ambiente per il posizionamento degli armadietti".

Il presidente della Scherma Grifo Perugia Luca Allegrucci ha parlato "di periodo importante per la società sia perché, dal punto di vista sportivo, sta ottenendo significativi risultati, sia per il completamento dei lavori di valorizzazione dell’impianto". Il presidente, ricordando che la società si è specializzata nella disciplina della spada, ha voluto rivolgere "le congratulazioni agli atleti, dai più piccoli all’under 20". In particolare ha citato "i risultati più recenti ottenuti da alcuni atleti: Andrea Buonincontri, 17 anni, ha conquistato la finale ad 8 nel campionato italiano under 17 di Padova, partecipando quindi al ritiro Azzurrini di Formia; Pietro Cambieri, 16 anni, con i due piazzamenti nei primi 16 al circuito europeo di Napoli ed alla prima prova nazionale under 17 risulta essere il 18° del ranking nazionale. Per questo ha partecipato alla prova internazionale di Copenaghen. Lorenzo Barbagallo, 11 anni, ha ottenuto il secondo posto alla prova interregionale under 14 di Ariccia. Infine Giacomo Aliprandi, 10 anni, dopo il terzo posto alla prova interregionale di Ariccia, ha ottenuto il terzo posto al torneo under 14 di Ravenna".

L’assessore Clara Pastorelli ha espresso "soddisfazione per i lavori di riqualificazione della palestra che fanno seguito ad una stretta interlocuzione avviata ormai da diversi anni con la Scherma Grifo Perugia, società storica che svolge un’attività virtuosa rivolta ai giovani. L’assessore ha sottolineato che Perugia, città Capoluogo di regione, sta lavorando molto, grazie alla stretta collaborazione tra istituzioni e società, nel settore della scherma per crescere in una disciplina che insegna i sani valori dello sport, in primis il rispetto dell’avversario". E ancora: "Ne è un esempio l’intervento presso la palestra che rientra nell’ambito di una più ampia programmazione che sta interessando progressivamente la maggior parte dei ben 74 impianti sportivi diffusi in tutta la città. Interventi che hanno richiesto importanti sacrifici economici e che sono il frutto, in alcuni casi, della stretta collaborazione tra pubblico e privato per il bene e la crescita della collettività". L’assessore ha rivolto "un sentito ringraziamento alla Scherma Grifo Perugia per l’impegno che porta avanti nello sport ma anche per le risorse impiegate per migliorare la palestra donandole un nuovo aspetto e maggiori funzionalità. Questo grande lavoro – ha concluso Pastorelli – trova poi doveroso riconoscimento nei risultati degli atleti, in particolare i più giovani, che stanno ben figurando a livello nazionale ed, in alcuni casi, anche in ambito internazionale".

L’assessore ha annunciato che "l’impegno del Comune di Perugia, in collaborazione con le associazioni tra cui Scherma Grifo, non si fermerà: vi è infatti la volontà di intervenire ulteriormente sulla struttura (sia internamente che esternamente) nonché di lavorare per riuscire a portare a Perugia un grande evento di scherma per far crescere l’entusiasmo e il movimento".