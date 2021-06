Perugia, la Festa europea della Musica celebrata con tre cori in Aula Magna alla Stranieri

L’Agimus di Silivestro fa le cose in grande e organizza un pomeriggio in cui i generi si incrociano e si integrano con leggerezza

Celebrata in Aula Magna alla Stranieri la Festa europea della Musica con ben tre cori di vaglia.

Apre “Voci dal Mondo” della stessa Stranieri, diretto da Alberto Bustos. Ci si chiede come Alberto riesca a tenere insieme una compagine così fluida, dato l’alternarsi di studenti che vanno e che vengono. Ma le cose funzionano così dal 2008, quando il coro ha iniziato a offrire musica pop, folk, etnica, dei rispettivi Paesi di provenienza.

È quindi toccato al coro “I Madrigalisti di Perugia”, fondato dall’indimenticabile Mauro Chiocci e oggi diretto da Mauro Presazzi. Il repertorio è rinascimentale e barocco, madrigalistico e cortese. L’esecuzione ha letteralmente incantato per la grazia e la classe posta in campo.

A chiudere, il Coro lirico dell’Umbria. Viene alla luce quasi 35 anni fa, dalla mente vulcanica e dalle capacità organizzative di Salvatore Silivestro, in collaborazione col Lirico sperimentale di Spoleto. Diretto con bacchetta sicura e cuore impavido da Sergio Briziarelli, propone un repertorio corale e operistico. Al piano Ettore Chiurulla, con Rosalba Petranizzi per la vocalità e Stefano Rinaldi Miliani, in veste di regista e cantante di straordinario vigore. Il coro collabora col Comune di Perugia col progetto Grande Lirica Perugia.

La manifestazione si è aperta e si è chiusa con l’Inno all’Europa. Tutti in piedi, a cantare, in nome della musica e della collaborazione tra i popoli. Una bella pagina di cultura e socialità.