INVIATO CITTADINO Elce, si sostituiscono i pali dell’illuminazione pubblica ammalorati

Lavori in corso nello storico quartiere di Perugia: con l’occasione si rifanno anche i pozzetti non più a norma

Elce, si sostituiscono i pali dell’illuminazione pubblica ammalorati. Dopo decenni di onorato servizio, è giunto il momento dell’avvicendamento. Quelli “storici” portavano evidenti segni di ossidazione che ne rendevano malsicura (oltre che decisamente antiestetica) la tenuta.

I riflettori erano stati sostituiti con quelli a led, più efficienti e meno avidi di energia. Ma, nella maggior parte dei casi, il palo di supporto era rimasto quello vecchio. Ora la surroga con elementi nuovi di zecca.

Ma non si tratta solo di cambiare il palo. L’operazione è complessa perché, con l’occasione, si rifanno i pozzetti non più a norma. Si sostituisce l’impianto di messa a terra e quant’altro occorre per guadagnare in sicurezza, stabilità, comfort visivo.

Per alcuni elementi, sono necessarie anche diverse ore di lavoro, considerando non solo l’intervento da elettricista, ma anche quello da muratore. Gli elementi da sostituire, in zona Elce, sono meno di una decina. Nel giro di qualche giorno, l’operazione verrà condotta a termine.