Perugia dedica una piazza a Raffaele Rossi: l'inaugurazione alla presenza delle figlie

Si è svolta questa mattina la cerimonia di intitolazione della piazza adiacente alla scuola Ciabatti, accessibile da via Bonacci Brunamonti, a Raffaele Rossi.

Erano presenti l’assessore ai servizi civici e presidente della commissione Toponomastica Edi Cicchi, i consiglieri comunali Sarah Bistocchi e Francesco Zuccherini, la professoressa Irace, membro della commissione toponomastica.

Presenti anche i familiari, in particolare le figlie Elisabetta e Marinella. A presentare la proposta di intitolazione era stata l’associazione Sandro Pertini.

Per l’assessore Cicchi “Raffaele Rossi ha avuto una storia importante per la città. Uomo di cultura, sapiente studioso e insegnante, l’intitolazione di una piazza a suo nome, vicino alla scuola Ciabatti, rappresenta un volontà precisa dell’ente nel ricordare la figura di Raffele Rossi.”

La figlia Elisabetta e Marinella hanno poi ricordato il padre, il suo impegni umano, civile e politico e hanno ringraziato la sensibilità dell’amministrazione.