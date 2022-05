La salute della pelle e i trattamenti in farmacia, formazione con Fabesaci

Tornano nuovamente di attualità i corsi di alta formazione della Scuola Fabesaci (Farmacie per il benessere e la salute dei cittadini), presieduto da Luca Ferrucci, docente di Economia e Management delle Imprese dell'Università degli Studi di Perugia.

E dopo una lunga programmazione svolta nella modalità online, i moduli formativi tornano in presenza. Il focus in questa occasione è dedicato a ‘Il trattamento della pelle in farmacia’, con responsabile scientifico la dottoressa Eleonora Manuali. Il corso si svolgerà nelle giornate del 18 e 25 maggio, 1 8 giugno a Perugia e nelle giornate di 16, 23, 30 maggio e 6 giugno a Jesi ed è strutturato per dare una serie di informazioni e strumenti pratici ed operativi grazie ai quali ottimizzare e rendere efficace la comunicazione delle opportunità al banco cosmetico.

Il farmacista, come esperto della salute a 360° sarà in grado di: Individuare la problematica del cliente in modo veloce, creare protocolli personalizzati, stabilire un rapporto di fiducia duraturo con la propria community. Gli argomenti verranno trattati in modo dettagliato e approfondito al fine di migliorare l’approccio del farmacista nei confronti di queste tematiche, valorizzandone le conoscenze professionali e allo stesso tempo “intervenendo” sulle leve motivazionali che lo rendono punto di riferimento della salute in tutte le sue accezioni.