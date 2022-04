Incidente in Giordania, una raccolta fondi per le amiche di Lucia

Marta e Cristina era nell'auto in cui Lucia Menghini è morta, dopo un violento tamponamento a 200 chilometri da Amman. Marta, Cristina e Lucia erano in vacanza insieme, amiche e colleghe. Tutte e tre medico anestetista tirocinante, loro all'Azienda ospedaliera di Perugia, Lucia a Spoleto. Nell'urto che si è portato via Lucia, Marta e Cristina sono rimaste gravemente ferite. Sono tutt'ora ricoverate all'ospedale di Amman, in attesa che le condizioni migliorino per poter pensare a un rientro in Italia. Intanto i genitori le hanno raggiunte, sono ogni attimo al loro fianco. Gli amici dall'Italia hanno promosso una raccolta fondi per sostenere le spese necessarie a questo lungo percorso.

"Ciao a tutti, siamo gli amici di Cristina e Marta: due ragazze specializzande in Anestesia, che hanno scelto di dedicarsi alla salute e alla cura degli altri. La loro gran voglia di vivere è stata messa a dura prova da un brutto incidente in auto durante un viaggio in Giordania. Le condizioni cliniche di Cristina e Marta sono molto gravi. I familiari sono volati ad Amman per stare vicini alle ragazze. Vi chiediamo un aiuto per sostenere le famiglie delle ragazze per poter affrontare questo difficile momento" scrivono su Gofoundme , la piattaforma sulla quale hanno avviato la raccolta a cui in molti hanno già aderito.

Per stare vicine a Cristina e Marta e alle loro famiglie è stato organizzato anche un incontro di preghiera mercoledì 20 aprile alle ore 18 al Santuario della Madonna dei Bagni.