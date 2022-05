Spogliatoi in fiamme e pesteggio, Pampanelli (Cgil): "Diciamo no allo sdoganamento della violenza"

Due episodi che preoccupano gravemente a distanza di poche ore e di pochi chilometri nella nostra Perugia, episodi che devono scuotere le nostre coscienze e non possono lasciarci indifferenti". A scriverlo all’indomani di due gravissimi fatti di cronaca - l’incendio innescato all’interno degli spogliatoi della scuola calcio di Santa Sabina, e il brutale pestaggio di una quattordicenne in via Cortonese da parte di sue coetanee con tanto di filmato e incitamento da parte del “branco” - è Simone Pampanelli, segretario generale della Cgil di Perugia, che invoca una “responsabilità collettiva della città, delle sue istituzioni e di tutto il corpo sociale”.

“Siamo di fronte a due fatti diversi, sui quali sicuramente gli organi preposti indagheranno al meglio - afferma Pampanelli - ma che sembrano avere un comune denominatore: lo sdoganamento della violenza, quella del fuoco o quella di calci e schiaffi, come mezzo accettabile e, tutto sommato, utile a risolvere una controversia o ad affermare la propria superiorità. Ecco, questa idea, questa cultura della forza e della sopraffazione va respinta con determinazione. Perugia deve rifiutare questo marchio, deve contrastare questa deriva. E non solo per una questione di sicurezza delle sue cittadine e dei suoi cittadini, persino giovanissimi, ma per rivendicare una sua predisposizione alla tolleranza, alla pace, all’apertura culturale e al dialogo, al rispetto degli spazi sociali e alla valorizzazione dei beni comuni. Fatti come questi non possono e non devono lasciarci indifferenti. Da parte nostra - conclude il segretario della Camera del Lavoro - nell’esprimere solidarietà e vicinanza alle vittime di questa odiosa violenza, c’è la ferma volontà di contribuire, insieme alle tante persone che rappresentiamo, alla costruzione di una comunità cittadina altra, che respinga la violenza e pratichi al contrario le solidarietà, l’inclusione e la pace”.