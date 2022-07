Perugia in lutto, è morto Enzo Lepri. Negli anni Ottanta fondò la Polisportiva Madonna Alta

Mondo dell’Associazionismo sportivo in lutto per la scomparsa, avvenuta nella mattina di mercoledì, di uno dei fondatori della Polisportiva di Madonna Alta: all’età di 80 anni è morto Enzo Lepri. Ha ricoperto incarichi importanti per oltre cinque lustri. Lepri nel 1989 aveva fondato con un gruppo di amici aveva avvertito la necessità di costituire una società sportiva che svolgesse un ruolo importante nella crescita sociale dei giovani del quartiere. .Era stato impegnato anche come dirigente della sezione del Pci di via Enrico Fermi, organizzando eventi culturali e dibattiti nei locali del Cva del quartiere. Anche la Cgil lo ricorda come sindacalista della Perugina per il suo impegno costante sempre a difesa dei lavoratori.

Lascia la moglie Isa e i figli Enrico e Marusca. I funerali si svolgeranno giovedi 28 luglio alle 9.30 presso la chiesa di via Caprera.