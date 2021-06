Perugia in lutto per Alessandro, morto a 16 anni in un incidente: "Continuerà a vivere per sempre nei cuori di tutti"

La città intera si stringe intorno alla famiglia di Alessandro Ricci, il sedicenne morto in un incidente stradale la notte del 14 giugno scorso a Ponte d’Oddi, i cui funerali si sono svolti nella mattina di sabato 19 giugno. L’amministrazione comunale ha voluto essere presente alle esequie per salutare il giovane e testimoniare alla famiglia il cordoglio e la vicinanza di Perugia.

“Alessandro - scrive il Comune di Perugia - se n’è andato troppo presto e in un modo così inaspettato e repentino da risultare ancora più inaccettabile per i suoi cari e i suoi giovani amici. Il loro dolore é anche il nostro, perché a sedici anni la vita dovrebbe essere ancora tutta da vivere. Abbracciamo idealmente mamma Valentina, papà Massimiliano, la sorella, i nonni di Alessandro nel giorno in cui chi lo ha amato lo deve salutare, con la consapevolezza che continuerà a vivere per sempre nei cuori di tutti.”