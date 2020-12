Perugia in lutto, è morto Massimo Rigucci: "Sempre mosso dall'amore per la città"

Perugia in lutto per la morte dell'ingegner Massimo Rigucci. "Intelligenza viva e versatile - lo ricorda il Comune di Perugia in una nota di cordoglio - , informatico della prima ora, l'ingegner Rigucci era un interlocutore sempre stimolante e un cittadino dotato di grande interesse per la cosa pubblica, sempre mosso dall'amore per Perugia. Alla famiglia la vicinanza e le condoglianze dell'Amministrazione comunale".