Perugia in lutto, è morto Giuseppe Mariucci

Perugia in lutto. Una nota annuncia la morte di Giuseppe Mariucci, il titolare dello storico ristorante perugino “Peppone”. Si è spento all’età di 82 anni e lascia la consorte Luciana Cirimbilli, le figlie Roberta e Rita, il genero Giuseppe e i nipoti Alessandro, Margherita e Alessio. La cerimonia funebre si terrà domani pomeriggio alle 16 presso il Duomo di Perugia.

"Aprì il primo storico locale in via Baldeschi nel 1980 proponendo sin dall’inizio ricette tipiche della cucina perugina. In seguito , per riuscire a soddisfare la richiesta del vasto pubblico, si trasferì in via Cesare Battisti. Tutti i perugini, e non, hanno potuto apprezzare le squisite pietanze realizzate con certosina attenzione nella ricerca delle materie prime con tanto di spiegazione che Peppone forniva ai clienti, nel presentare i piatti, per informarli sulla procedura di preparazione", ricorda ancora la nota.