Perugia in lutto, è morto Domenico "Mimmo" Pucciarini: "Un vero perugino, un esempio per le passate e future generazioni"

Perugia in lutto per la morte di Domenico “Mimmo” Pucciarini, storico leader della tifoseria del Grifo. Il "capo" si è spento a 69 anni dopo una lunga malattia.

"La storia di Mimmo – sottolineano il sindaco Andrea Romizi e l’assessore Leonardo Varasano – è legata a doppio filo al Perugia Calcio di cui è stato per oltre 50 anni uno dei simboli assoluti. Dopo quella di Giulietti, con la scomparsa di Pucciarini la Perugia calcistica perde un’altra delle sue espressioni più sanguigne e identitarie, essendo stato per decenni Mimmo il leader storico della tifoseria e della curva nord in particolare. In questo momento di dolore ci uniamo strettamente alla sua famiglia, a tutti i tifosi del Grifo ed a coloro che hanno apprezzato Mimmo per la sua umanità, l’attaccamento ai nostri colori ed alla città. Un vero Perugino, un esempio per le passate e future generazioni".

E ancora: "Domenico Pucciarini è stato tra i fondatori del tifo organizzato del Perugia Calcio ed, in particolare, del gruppo dell’Armata Rossa a fine degli anni ‘70. Stimato dalle tifoserie di tutta Italia per le indiscusse qualità umane e sportive che incarnava, Mimmo ha messo il suo Grifo davanti a tutto, dedicando a questa passione autentica la sua vita".