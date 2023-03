Perugia in lutto, è morto Albano del Favero: "Perdiamo un pezzo di storia della medicina"

Perugia in lutto. L’Amministrazione comunale, sottolinea una nota, "si unisce al dolore del mondo della medicina per la scomparsa del professor Albano del Favero, mancato all’affetto dei suoi cari nella giornata di ieri, 14 marzo, all’età di 84 anni".

Del Favero, ricorda il Comune, "molto conosciuto in città, è stata una delle figure storiche della medicina perugina: per tanti anni direttore della clinica medica dell’ospedale di Perugia, ha ricoperto anche altri prestigiosi incarichi tra cui quello di direttore del dipartimento di medicina clinica e sperimentale dell’Università degli studi di Perugia, nonché di rappresentante umbro nella commissione unica del farmaco e in Aifa. Farmacologo clinico di fama internazionale, tanto da aver pubblicato i suoi studi nelle principali riviste mediche, Del Favero era stato insignito nel 2013, a seguito del collocamento in quiescenza, dal Comune di Perugia di un baiocco".

"Con la sua scomparsa – sottolinea il sindaco Andrea Romizi – se ne va un pezzo di storia della medicina perugina: è stato, infatti, un grande uomo di scienza che ha sempre messo la salute dei pazienti al centro della sua attività e dell’impegno professionale".

L’Amministrazione comunale, conclude la nota, "si stringe alla moglie Maria, al figlio Marco, alle nipoti Martina, Sara e Giulia, agli amici e parenti tutti. Il funerale si terrà giovedì 16 marzo alle 10 presso la chiesa di Casaglia".