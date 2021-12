Perugia in lutto, addio al mitico Alberto Tomassini: i funerali e l'ultimo saluto allo stadio Curi

I funerali e poi l'ultimo saluto allo stadio Curi. Perugia dice addio al mitico Alberto Tomassini, storico magazziniere del Grifo e poi gestore dei servizi bar e ristorazione all’antistadio.

"Domani, sabato 4 dicembre, si terranno i funerali di Alberto Tomassini. La Santa Messa sarà presieduta da don Mauro Angelini, cappellano del Perugia Calcio e avrà inizio alle ore 10 presso il Santuario Santa Maria della Misericordia a Ponte della Pietra. Al termine della funzione (ore 10:45 circa) la salma raggiungerà la Curva Nord dello stadio Curi per un ultimo saluto da parte di tutta la tifoseria biancorossa", spiega il Perugia Calcio in una nota.

Oggi, prima del match Perugia-Vicenza, al termine del riscaldamento delle squadre, il capitano del Grifo deporrà un mazzo di fiori sotto la Curva Nord. I calciatori del Perugia entreranno in campo, per il cerimoniale di allineamento pre-partita, indossando una t-shirt con scritto “Ciao Alberto”, prima del fischio di inizio della gara verrà osservato un minuto di silenzio, in memoria e cordoglio di uno storico tifoso nonché collaboratore del Club, per moltissimi anni vicino ai grifoni.

I calciatori del Grifo giocheranno indossando la fascia di lutto al braccio.