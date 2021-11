Perugia in lutto, addio a Ermanno Pieroni: "Seppe portare il Grifo nel calcio che conta"

Perugia in lutto per la scomparsa di Ermanno Pieroni, per diverse stagioni dirigente di punta, in qualità di direttore sportivo del Perugia Calcio nell’era Gaucci.

"Con il mai dimenticato Luciano e i figli Alessandro e Riccardo, Pieroni costituiva parte sostanziale di un gruppo vincente che seppe portare il Grifo nel calcio che conta, ottenendo anche successi in campo europeo e primeggiando in serie A per tante stagioni. Professionista di talento e personalità, Pieroni ha sempre ricoperto il suo incarico con competenza e passione, dimostrandosi uno dei dirigenti più capaci nel panorama italiano. L’amministrazione lo ricorda con stima ed apprezzamento, ringraziandolo per aver contribuito a valorizzare il nome della città nello sport a livello nazionale e internazionale", scrive il Comune di Perugia.