Perugia, il ritorno dei Baracconi a Pian di Massiano: le date e l'inaugurazione ufficiale

L’edizione numero cento del Luna Park a Perugia debutta con i fuochi d’artificio. Sabato 14 ottobre, oltre all’inaugurazione alle 15 con sfilata di majorette e bande popolari alla presenza delle autorità cittadine e regionali, è infatti in programma uno spettacolo pirotecnico alle 23.30 per celebrare l’arrivo del parco divertimenti che resterà a Pian di Massiano fino al 12 novembre.

A presentare l’edizione del centenario questa mattina, nella sala della Vaccara di Palazzo dei Priori, c’erano gli assessori del Comune Clara Pastorelli (commercio), Gianluca Tuteri (politiche giovanili), Luca Merli (sicurezza), insieme a Paola Fioroni, vicepresidente dell’assemblea legislativa della Regione Umbria, e ai componenti della commissione organizzativa del Luna Park Vincenzo La Scala e Ugo Livero.

Tra le principali novità, per tutto il periodo di permanenza delle 114 attrazioni (banchi gastronomici inclusi), c’è la mostra fotografica che sarà allestita grazie al contributo dei cittadini: le immagini trasmesse entro domenica 8 ottobre saranno infatti esposte in un gazebo di 10 metri per 5 in posizione centrale. Un modo per raccontare la storia di una tradizione popolare che per tutti è fonte di ricordi.

Iniziativa collegata alla mostra fotografica è il concorso per le scuole primarie e secondarie di primo grado, chiamate a presentare, rispettivamente, disegni e temi entro il 31 ottobre: alle due scuole vincitrici (una per sezione) sarà assegnato un premio da 2mila euro. Gli elaborati saranno esposti all’interno della mostra fotografica.

Il 31 ottobre, inoltre, è in programma la serata di Halloween con animatori in maschera e sconti per chi si presenta con maschere originali. L’8,9 e 10 novembre, invece, c’è la Festa del bambino: sarà possibile fruire delle giostre a 50 centesimi grazie alla distribuzione nelle scuole di 27mila cartelle (ciascuna con 12 buoni) divise per scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Infine, non mancheranno neppure quest’anno due giornate gratuite per persone con disabilità da concordare con gli istituti e l'amministrazione.

“Un luogo identitario, di socializzazione e che offre anche momenti di solidarietà con mattinate dedicate ai meno fortunati in cui il divertimento diventa davvero per tutti: ecco cosa rappresentano i Baracconi per Perugia – ha detto l’assessore Pastorelli -. Quest’anno, in collaborazione con i giostrai, abbiamo voluto coinvolgere i cittadini nelle celebrazioni dei 100 anni per rafforzare ulteriormente un legame ormai antico. L’invio di numerose foto, che suscitano memorie e sentimenti in cui tanti possono riconoscersi, conferma che la città è pronta, ancora una volta, a godere dei momenti di festa e spensieratezza offerti dal parco divertimenti”.

Si è soffermato sulla mostra fotografica anche l’assessore Merli. “Un’occasione di condivisione e anche di ulteriore divertimento per i visitatori – ha detto -. In tanti sono andati a caccia di vecchie foto per metterle a disposizione della comunità. Al momento sono arrivate immagini degli anni Quaranta, Sessanta e Settanta, altre che datano dal 2000 a oggi. La manifestazione dimostra anche così di saper conquistare la città, di conservare intatta la sua capacità attrattiva attestata dallo stesso traguardo dei cento anni”.

“Su proposta degli operatori – ha detto poi il vicesindaco Tuteri – abbiamo deciso di festeggiare i 100 anni dei Baracconi coinvolgendo anche le scuole. Il luna park ha un significato particolare a tutte le età, ma per i ragazzi, trattandosi di un evento concentrato solo in questo periodo dell’anno, è anche un invito a riscoprire la capacità e la pazienza di attendere”.

Paola Fioroni ha spiegato che “l’assemblea legislativa regionale ha inteso patrocinare l’evento perché gli operatori del luna park, nei periodi di presenza nei nostri territori, diventano davvero cittadini dell’Umbria, ma anche per omaggiare il traguardo dei 100 anni di storia”. In tal senso “la mostra fotografica potrà offrire un excursus interessante sull’evoluzione delle giostre e degli usi e costumi della comunità che le ha sempre attese con gioia”.

La Scala ha ringraziato Comune e Regione “per il sostegno dato al settore e alla manifestazione”. “Oggi Perugia ha 400 cittadini in più– ha aggiunto -. È questo il numero delle persone impegnate al luna park, più di cento famiglie che, nei circa 50 giorni in cui si trattengono, qui fanno i loro acquisti e mandano i figli a scuola. Siamo cittadini del mondo – ha aggiunto – ma quando arriviamo ci sentiamo a tutti gli effetti perugini. La Commissione organizzativa ritiene che, grazie anche alla collaborazione ricevuta, questa potrà essere un’edizione speciale”.

Indirizzo email a cui inviare le foto entro l’8 ottobre: comunicazioneistituz@comune.perugia.it. Indirizzo email a cui le scuole possono inviare disegni e temi entro il 31 ottobre: g.tuteri@comune.perugia.it.