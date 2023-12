Perugia, il Mercato di Natale di Coldiretti apre in centro storico

Il Mercato di Natale di Campagna Amica è sbarcato oggi per la prima volta nel cuore di Perugia in Largo della Libertà, dove resterà aperto fino a domenica, dalle 10 alle 20.

"Vino, olio, birra, legumi, farine, tartufo, salumi, pasta, miele, prodotti da forno, zafferano, conserve, confetture, formaggi: queste alcune delle eccellenze proposte da oltre quindici imprese agricole locali. Una ghiotta occasione - riferisce Coldiretti - per promuovere il lavoro degli imprenditori agricoli umbri e la “filiera corta” in città, ma anche il mangiar sano garantito dai prodotti agroalimentari locali e dallo street food contadino".

Per tutti i tre giorni del mercato "sarà possibile fare la “Spesa sospesa”, acquistando generi alimentari da donare alla Caritas Diocesana di Perugia, che provvederà a consegnarli alle famiglie più bisognose. Stamattina in occasione dell’inaugurazione - informa Coldiretti - il super-panettone agricolo, ma anche tante sorprese per i cittadini-consumatori, come le “gustose” strenne natalizie da confezionare con prodotti agricoli a Km Zero".

E ancora: "Tra le finalità e priorità dei mercati dei contadini - spiega la Presidente Coldiretti Perugia Anna Chiacchierini - oltre che offrire prodotti di qualità legati al territorio, quella di dare forza ai produttori locali, promuovere l’agricoltura sostenibile e rafforzare il rapporto con i consumatori. Il successo dei farmers market - aggiunge Chiacchierini - è frutto della legge italiana che premia la multifunzionalità dell’agricoltura e che Coldiretti ha fortemente sostenuto per avvicinare le imprese agricole ai cittadini e conciliare lo sviluppo economico con la sostenibilità ambientale e sociale. Oggi si riconosce che nei prodotti e nei servizi offerti dall’agricoltura non c’è solo il loro valore intrinseco, ma anche un bene comune per la collettività fatto di tutela ambientale, di difesa della salute, di qualità della vita e di valorizzazione della persona".