Perugia, il Comune interviene sulle scuole: lavori per oltre due milioni di euro

Il Comune di Perugia continua a intervenire sulle scuole. La giunta Romizi, su proposta del vice sindaco e assessore alle politiche scolastiche e giovanili, Gianluca Tuteri, ha approvato quattro interventi per un importo complessivo che supera i due milioni di euro.

Le prime tre pratiche, sottolinea Palazzo dei Priori, riguardano progetti che sono stati finanziati nell’ambito del Pnrr.

Il primo è un intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico plesso scolastico sede della scuola primaria “Trancanelli” e scuola dell’infanzia “lo scoiattolo rosso” di Cenerente (1,1 milioni). Il secondo riguarda la realizzazione di una nuova mensa scolastica a servizio della scuola primaria Sabatini di Colle Umberto (475mila euro). Il terzo, infine, è relativo alla realizzazione di una nuova mensa scolastica a servizio della scuola primaria di Casa del Diavolo (486mila euro).

"In virtù dell’approvazione dei progetti esecutivi - specifica il Comune - a breve per questi tre interventi partiranno le gare per l’assegnazione dei lavori".

L’ultimo intervento, per 21 mila euro, riguarda il progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e normativo nelle strutture educative 0-6 comunali, per l’esecuzione dei lavori di rifacimento della fognatura del centro dell’infanzia di Ponte Felcino, finanziato nell’ambito del fondo nazionale 0-6.

“Si tratta di quattro interventi di assoluto rilievo – spiega il vice sindaco Gianluca Tuteri – che ci consentiranno di valorizzare altre quattro strutture scolastiche della nostra città proseguendo il piano-scuole che è stato avviato da tempo. Nel caso di Colle Umberto e Casa del Diavolo, grazie alla realizzazione delle mense, saremo in grado di ampliare le funzioni a disposizione dei due plessi rendendoli più autonomi ed in grado di soddisfare più celermente i bisogni dei bambini e delle bambine. Nel caso dell’intervento, molto significativo, sul polo di Cenerente si tratta di opere attese dall’utenza con le quali saremo in grado di rendere le strutture più moderne, sicure e adatte ai bisogni educativi dei nostri figli. Infine per ciò che concerne il centro per l’infanzia di ponte Felcino parliamo di un intervento che può sembrare minore rispetto agli altri, ma che assume una certa importanza al fine di garantire il perfetto funzionamento della struttura comunale e delle sue pertinenze”.