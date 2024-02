Perugia, il Carnevale invade il centro storico

Il Carnevale invade il centro storico di Perugia. Doppia festa nell'acropoli per il martedì grasso con i carri allegorici, allestiti dall’associazione Carnevale I Rioni di San Sisto, e la grande festa in maschera con protagonisti i bambini e bambine delle scuole della città (oltre 1100) con merenda offerta dal Consorzio Perugia in centro.

Nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, ci sarà la sfilata dei carri in corso Vannucci.