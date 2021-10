Perugia, i bus 'rapid' elettrici saranno realtà: mega finanziamento dal Governo, il progetto e i nuovi collegamenti

Arrivano i soldi, il progetto Bus Rapid Transit può diventare realtà. Il Governo ha consegnato al Comune di Perugia 87 milioni di euro. Il finanziamento arriva dal Pnrr (il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza), a cui si aggiungeranno 5 milioni di euro cofinanziati tra Comune e Regione, per un’opera dal costo complessivo di 92 milioni di euro. "Quella di Perugia è stata ritenuta una delle proposte più rilevanti e prioritarie fra quelle presentate, e quindi meritevole di questa dotazione straordinaria", sottolinea il Comune di Perugia.

Ecco il progetto. La tecnologia Brt, spiega il Comune, "molto diffusa in tante città europee, si basa su un concetto avanzato di trasporto su gomma con standard di particolare qualità, caratterizzato da un basso livello di emissione ed elevata capacità di trasporto".

La linea che verrà realizzata "servirà uno dei principali corridoi di mobilità urbana e suburbana, la Pievaiola – Settevalli (linea Castel del Piano - Fontivegge), attraversando i quartieri di Strozzacapponi, Sant’Andrea delle Fratte, San Sisto, Case Nuove di Ponte della Pietra. La lunghezza è di 12,5 km e toccherà importanti poli della città (zona industriale, ospedale, sedi universitarie, stazione ferroviaria, terminal bus, minimetrò)".

Per lo sviluppo del progetto "è stato siglato un protocollo d’intesa con la Regione, l’Università e l’Azienda ospedaliera, a cui si aggiunge anche la collaborazione con Rfi per la riqualificazione dell’altro fronte della stazione, dove sarà realizzato il capolinea di Perugia-Fontivegge".

Il Brt, prosegue Palazzo dei Priori, "prevedrà l’uso di veicoli elettrici snodati di design moderno a elevata capacità di trasporto (120 passeggeri). Si prevedono 21 fermate di rilevante qualità architettonica atte a garantire l’accessibilità universale, 24 intersezioni semaforiche, parcheggi di interscambio e un sistema avanzato di infomobilità. Tutti gli spazi contigui come i percorsi ciclabili, le sedi stradali e i marciapiedi, saranno riqualificati. Buona parte del percorso si svolgerà in corsia preferenziale, mentre la frequenza dei bus sarà crescente, fino ad arrivare a 7 minuti da Ponte della Pietra a Fontivegge. Quest’ultima è destinata a diventare uno snodo d’interscambio strategico nel quadro dei trasporti della città, che chiude un cerchio ideale collegando alcune delle zone più importanti di Perugia. Ampia quindi la possibilità di spostamento dalla combinazione dei vari vettori (treno – minimetrò –bus – bici)".

“Con il Brt– spiega il sindaco Andrea Romizi - si risponderà in maniera flessibile e dinamica alle esigenze dei cittadini. Tra l’altro il progetto si inquadra perfettamente nella vision del nuovo ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi comunitari, fondata sui 5 obiettivi strategici “Europa più Intelligente, più Verde, più Connessa, più Sociale e più vicina ai cittadini”. Per questo importante risultato ringraziamo gli uffici comunali con Leonardo Naldini, Margherita Ambrosi, Federica Filieri, tutte le diverse strutture che hanno collaborato, Cristiana Casaioli che da assessore aveva seguito il progetto, Stefano Ciurnelli e tutti i professionisti e le società intervenuti nelle varie fasi della progettazione".

E ancora: "Ringrazio sentitamente la Presidente Tesei e la Regione Umbria per aver da subito creduto in quest’opera e per averla fortemente sostenuta insieme agli altri importanti attori del territorio. È stato un percorso duro, un lavoro ricco di sfide, ma quello che abbiamo raggiunto oggi è un grande successo che ci inorgoglisce e ci rende fieri poiché il Brt non sarà una semplice infrastruttura, ma un modo nuovo di vivere la città e i quartieri che risulteranno tra loro più connessi e sempre più integrati. Questo sistema innovativo e il lavoro e la professionalità che lo hanno preceduto sono l’ulteriore segno della città che cambia".