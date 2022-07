Perugia, riparata la condotta danneggiata. Umbra Acque: "Servizio verso la normalizzazione"

L'acqua tornerà a breve nelle abitazioni di Perugia rimaste a secco a causa di un guasto che ha interessato la zona di piazza Partigiani e largo Cacciatori delle Alpi. Lo rende noto Umbra Acque specificando che l'intervento di riparazione è stato completato.

Il tratto di conduttura in cui si è registrato il danno attinge dal serbatoio Fortezza e ragiunge le utenze di via Bratislava, Villaggio Santa Livia, via dei Filosofi, via Roma, via Pellas, via Machiavelli, dove questa mattina si sono registrati i disagi.