Giornata degli operatori sanitari, il direttore De Filippis: "Hanno combattuto il covid senza sosta sacrificando salute e tempo alle famiglie"

"I nostri sanitari si sono spesi con una dedizione fuori dal comune, a volte sopra le forze, mettendo la propria professionalità e il proprio dovere sopra tutto e sacrificando il tempo alle famiglie": le parole del direttore facente funzioni dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, Giuseppe De Filippis, hanno meglio di tutte reso l'idea dell'impegno-sacrificio degli operatori sanitari dell'Ospedale di Perugia in questa lotta continua contro il Covid fin dai primi mesi durissimi quando si andava per tentativi e questo male era praticamente sconosciuto. Parole che hanno riempito la Sala dei Notari di Perugia nella Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. La giornata è stata istituita con la Legge n. 155 del 13 novembre 2020 “per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus”.

Ma il direttore ha voluto anche ricordare anche quanto è stato fondamentale il rapporto con la città e le istituzioni: "Abbiamo deciso di uscire dall’Ospedale e di abbracciare simbolicamente la città di Perugia che, nella battaglia contro la pandemia, ci ha dimostrato una grandissima solidarietà, Un ringraziamento va alla cittadinanza che, silenziosa, ha lottato insieme a noi, a tutte le Istituzioni che hanno supportato lo sforzo e il lavoro degli operatori in questi due anni di pandemia e al mondo del Volontariato”.

Il Sindaco del Comune di Perugia, Andrea Romizi, ha espresso apprezzamento per una ricorrenza che “tiene vivo il ricordo dei sacrifici fatti da chi è stato ed è in prima linea per assistere la popolazione”. “Fare tesoro dei valori che hanno animato e animano gli operatori del mondo della sanità e del volontariato - ha sottolineato il sindaco - significa alimentare quel senso di comunità senza cui non può esserci ripartenza. L’amministrazione comunale ha già voluto manifestare gratitudine alle realtà impegnate a fronteggiare l’emergenza pandemica. Proprio in questa sala, nel 2020 sono stati premiati con l’iscrizione nell’Albo d’oro l’Azienda ospedaliera di Perugia, il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi, la Usl Umbria 1, le Professioni Sanitarie e l’Avis comunale".

Il Maestro Mogol, nel corso della cerimonia ha ricordato come sia nata la Giornata nazionale da lui promossa insieme al regista Ferzan Özpetek per non dimenticare l’impegno profuso sul campo di tutti i sanitari nella lotta alla pandemia. La Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha infine chiesto un minuto di silenzio per ricordare ed onorare il personale sanitario che ha perso la vita in questa battaglia. “Questa giornata – ha ricordato la Presidente - è occasione giusta e gradita per ringraziare tutti gli operatori del settore sanitario e socio sanitario, del personale socio-assistenziale e del volontariato, per lo straordinario lavoro che hanno svolto in questo lungo periodo di emergenza pandemica, ma anche per il lavoro che quotidianamente svolgono lontani dall’attenzione mediatica ma con lo stesso amore e attenzione. A loro va il ringraziamento di tutta la comunità umbra, per la loro professionalità e per la estrema umanità. In questo periodo di emergenza abbiamo compreso ancora di più quanto la sanità, e chi vi opera, sia fondamentale per una collettività. Per questo lo sforzo di tutti, delle istituzioni in primo luogo, deve essere quella di creare le condizioni migliori affinché gli operatori del settore, formati al meglio, possano svolgere la loro attività nel miglior modo possibile”.

La Tesei ha ricordato le email di ringraziamento ricevute per l’operato dei sanitari e ringraziato la struttura regionale, i direttori delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie e l’Esercito. La Regione Umbria e’ bianca ed e’ frutto di un grande lavoro di squadra, di organizzazione e di risposta degli ospedali”.