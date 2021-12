Fuochi d'artificio, dove è possibile utilizzarli. L'esperto: "Buonsenso prima di tutto"

Festeggiare il Capodanno, in sicurezza e nel rispetto della legge. Anche utilizzando giochi pirici, purché legali e legalmente detenuti. “L’utilizzo corretto dei fuochi d’artificio in generale non è vietato e non lo vieta l’ordinanza del sindaco di Perugia, firmata questa mattina, 30 dicembre – spiega Davide Gianvittorio dell’omonima azienda pirotecnica – che ribadisce e conferma quanto già stabilito dal Testo unico di pubblica sicurezza al quale anche i prodottori fanno riferimento. Ovvero che i giochi pirotecnici sono vietati in luoghi pubblici come vie e piazze o in prossimità di luoghi partcolari, come gli ospedali per esempio. Diversamente, in aree private e nel rispetto delle regole, i fuochi si possono utilizzare”.

Inevitabili alcuni consigli: “Prima di tutto prudenza sempre. E poi non fidarsi di prodotti non certificati e venduti in modo irregolare, utilizzare fuochi in base alla loro categoria di rischio. No a miscele improvvisate e attenzione ai petardi inesplosi”.