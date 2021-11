Perugia, fosso di Casaglia: 21mila euro per ripulire e per evitare allagamenti

E’ stato approvato dalla giunta comunale di Perugia, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e ambiente, Otello Numerini, il progetto definitivo per la manutenzione straordinaria del fosso di Casaglia nell’area di Ponte San Giovanni.

"L’intervento, per 21mila euro - spiega Palazzo dei Priori - , comporterà la rimozione dall’alveo di accumuli di detriti e sedimenti, nonché di materiali che ostacolano il regolare deflusso delle acque superficiali, incluse piante infestanti o in cattivo stato di conservazione nell’alveo e di arbusti lungo le sponde. Si punta, quindi, a favorire la regolare portata idraulica del corso d’acqua nell’area limitrofa al campo da calcio di Ponte San Giovanni e, di conseguenza, a garantire la messa in sicurezza della zona".

Per l'assessore Numerini "si tratta di una indispensabile operazione di ripulitura che si aggiunge ad altri interventi, già fatti o che stanno per essere avviati in altri punti della città, per la prevenzione del rischio idraulico, tema su cui l’amministrazione comunale è costantemente al lavoro".