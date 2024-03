Perugia città libera: Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

In questo lunedì 25 marzo la città di Perugia si è trasformata in un palcoscenico di memoria e impegno, dove centinaia di giovani, insegnanti, cittadini e istituzioni hanno reso omaggio alle vittime innocenti delle mafie. La XXIX Giornata della memoria e dell’impegno ha visto una partecipazione straordinaria alla stazione Fontivegge dove per l’occasione è stato letto l’elenco di tutte le vittime delle mafie da parte di studenti, dal primo cittadino Andrea Romizi, dal prefetto di Perugia Armando Gradone, dal rettore dell’Università Maurizio Oliviero, dalla consigliera Erika Borghesi, dall’assessore comunale Edi Cicchi e da Walter Cardinali e Fabrizio Ricci di Libera, solo per citarne alcuni.

L'eco delle parole di Rita Atria, la giovane testimone di giustizia che sfidò la mafia con il suo coraggio, ha risuonato forte tra la folla. “Forse un mondo onesto non esisterà mai, ma chi ci impedisce di sognare?”, un interrogativo che ha trovato risposta nell’azione collettiva. Gli studenti delle scuole perugine hanno mostrato un impegno incrollabile nel portare avanti il messaggio di Rita, testimoniando che la gioventù è pronta a raccogliere il testimone del cambiamento.

Un momento di profondo rispetto e riflessione organizzato da Libera Umbria in collaborazione con il Comune di Perugia, il liceo artistico Bernardino di Betto e la Commissione e l'Osservatorio antimafia della Regione Umbria.

La manifestazione “Perugia città libera” ha avuto un punto culminante con l’inaugurazione, sempre a Fontivegge, della piazza “Dario Capolicchio” e del sottopasso “Peppino Impastato”, simboli di una lotta continua contro l’oppressione mafiosa. Come sottolineato da Cardinali di libera Umbria: “Peppino Impastato è una figura che non divide nessuno, solo i mafiosi dai non mafiosi”.

Insomma una giornata che non è stata solo un tributo, ma anche una dichiarazione di speranza e di resistenza. In questi momenti si ritrova un senso di comunità e la consapevolezza che insieme è possibile costruire un futuro libero dalla paura e dall'ingiustizia. Al termine della lettura di tutti i nomi Fabrizio Ricci di Libera Umbria ha sottolineato: “A loro e a tutte le vittime di cui non abbiamo notizie va il nostro impegno”.