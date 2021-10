Perugia, da Minimetrò un biglietto speciale per la Fiera dei Morti: tutte le novità e i bimbi viaggiano gratis

Un biglietto speciale per un evento speciale. È quello studiato da Minimetrò in occasione della Fiera dei Morti 2021, che si divederà tra Pian di Massiano e centro storico: dal primo al 7 novembre sarà possibile infatti acquistare al prezzo di 3,50 euro il titolo di viaggio UP “Giornaliero Fiera 2021”, con validità di 24 ore dalla prima convalida e utilizzabile da un adulto ed un bambino al di sotto di 12 anni (fino ad un massimo di un minore per ciascun adulto).

Il biglietto sarà acquistabile presso le macchine di vendita automatiche del minimetrò (solo nei giorni della Fiera) e la biglietteria manuale (fino ad esaurimento scorte) di Pian di Massiano, aperta nei giorni:

lunedì 1, sabato 6 e domenica 7 novembre p.v. dalle ore 10.00 alle ore 18.00;

venerdì 5 novembre p.v. dalle ore 15.30 alle ore 19.00.

Nei restanti giorni della settimana la biglietteria seguirà l’orario regolare (da lunedì a giovedì 9.00- 13.00 e 15.30-19.00; venerdì 9.00-13.00), sia per l’attività di vendita, che per tutte le altre operatività (vendita titoli in convenzione, sostituzioni, rimborsi etc.).

Per i titoli di viaggio ordinari (“corsa singola” e “multicorsa”) si consiglia l’acquisto preventivo, anche presso le macchine di vendita, per evitare assembramenti.

Gli orari di esercizio del minimetrò nel periodo 1-7 novembre (compresi) sarà:

lunedì 1 novembre 2021: 09.00 – 20.45 (ultima corsa)

da martedì 2 a sabato 6 novembre 2021: 7.00-21.05 (ultima corsa)

domenica 7 novembre 2021: 9.00- 20.45 (ultima corsa)