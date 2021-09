Festa grande in corso Bersaglieri… ricordando quel mitico 14 settembre che segnò, per Perugia, il giorno della libertà. Grande concorso di cittadini e forze armate, reduci e associazioni, sotto la Porta S. Antonio dalla quale entrarono i bersaglieri liberatori. Deposizione della corona al monumento al Bersagliere e discorsi commemorativi. Non rituali, ma intimamente sentiti. Apre il generale Franco Stella che ricorda come, dal 2002, la ricorrenza abbia assunto una facies autorevole. “La chiesa [di S. Antonio abate, ndr] era chiusa, poca la gente, tanta buona volontà, ma scarsa organizzazione”.

Oggi – ricorda Francesco Pinelli, presidente dell’Associazione Porta Pesa-Borgo S. Antonio – celebriamo la data significativa del 14 settembre 1860, che si identifica col completamento dell’epopea risorgimentale, ponendosi in linea di continuità col XX Giugno 1859”. Tocca quindi all’assessore alla Cultura del Comune di Perugia, Leonardo Varasano, non solo portare il saluto del sindaco (che è presente in veste di semplice cittadino con la famiglia), ma dilatarsi in un’analisi della vicenda dal punto di vista storico e civile.

Ricorda l’impegno congiunto di tanti soggetti coinvolti, la proposta di costituzione del Comitato permanente per le Celebrazioni del 14 settembre 1860, l’orgoglio e la consapevolezza che la libertà va conquistata, come hanno fatto i nostri concittadini i cui nomi stano scritti sulle lapidi a perenne memoria. E l’impegno, vergato sulla pietra, a ricordarne il nome e serbare la memoria di quei giorni fatidici, intrisi di sacrificio e amor patrio.

Quindi la Fanfara, il presentatàrm, fanfara e majorettes. Trombe che suonano motivi patriottici. Mentre per il Borgo si spandono le note di canti risorgimentali. La gente avverte questo momento con un po’ di commozione. Se com-muoversi significa muovere i cuori e la mente nella stessa direzione.