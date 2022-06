Carabinieri, la festa dell'Arma torna in presenza: cerimonia ai giardini del Frontone

Torna ad essere celebrata in forma pubblica la festa dei carabinieri. La cerimonia, in occasione del 208esimo anno di fondazione, si svolerà ai giardini del Frontone, in BOrgo XX Giugno, a Perugia. Un evento pensato e voluto dal comandante della Legione Umbria per permettere alla cittadinanza di partecipare.

Oltre ai militari dell'Arma schierati con le diverse specialità, saranno presenti le massime autorità politiche. L'appuntamento è per lunedì 6 giugno alle 10.