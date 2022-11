LETTI PER VOI Per sapere tutto sulla Perugia etrusca e romana

Per sapere tutto sulla Perugia etrusca e romana. L’opera omnia di Luana Cenciaioli, condensata in un libro che ne riassume la storia di studiosa appassionata e competente. Le opere e i giorni della prima studentessa laureatasi con Mario Torelli. Poi divenuta stimato funzionario del Ministero, direttrice scientifica di scavi e sedi museali, in specie del Manu, dell’Ipogeo e di tanto altro. Vigile custode di tutto quanto sa di antico. Un “cursus honorum” esemplare, costruito con impegno costante e produttivo.

Il volume, edito da “il formichiere”, consta di 260 pagine declinate in XIII capitoli, più gli apparati. Nota introduttiva di Elvira Cajano, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria. Testimonianza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Perugia, Leonardo Varasano, che propone riflessioni sul “fascino arcano” della Vetusta, con marcato elogio a favore dell’autrice, in grado di restituirci il “secreto dell’anima” che aleggia fra i conci in travertino.

Abbiamo già raccontato la partecipata presentazione ai Notari con generale apprezzamento dell’opera e della persona. E relazione di rango del professor Francesco Roncalli.

I capitoli del volume trattano l’ambiente, la delimitazione territoriale, il fiume Tevere, le vie di terra, Umbri ed Etruschi, Origini e cenni storici, territorio, insediamento e luoghi di culto, necropoli (straordinariamente ricco e interessante), la città etrusca, la città romana, la città tardoantica, reimpieghi, musei.

Gli apparati costituiscono un vero tesoro, tutto da esplorare e godere, in quanto preciso sul piano grafico e storiografico: si raccontano e si indicano ben 59 presenze storico-archeologiche. Seguono: Porte e viabilità, strutture murarie, pozzi cisterne e fontane, domus, mosaici e pavimenti.

A chiudere, un utile e sintetico glossario ad uso di iniziati e principianti. Termini spiegati con semplicità e chiarezza: virtù inusuali in una pubblicazione scientifica, generalmente portata a dare per scontato ciò che non sempre lo è.

Una bibliografia tematica completa e aggiornata conclude un’opera che sarebbe colpevole non possedere. Non solo per noi perugini, ma per chiunque voglia intercettare nel presente le tracce diacroniche che lo sottendono.