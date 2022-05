FOTO NOTIZIA - Erbacce e rettili al parco di via Donizetti a San Sisto: le proteste dei cittadini

Erbacce e piante che crescono fuori controllo, occupando marciapiedi e rendendo impossibile anche una passeggiata nel parco. E con l'arrivo del caldo si risvegliano anche i rettili e giungono le prime segnalazioni di avvistamenti di innocui serpenti, ma anche di vipere, con l'indicazione di fare massima attenzione a bambini e cani.

Le condizioni del parco di via Donizetti a San Sisto hanno sollevato molte proteste e lamentele da parte dei cittadini: "Come si fa a trascurare uno dei viali più belli di Perugia. I mandorli hanno molti rami secchi. Una volta quando gli alberi erano in fiore si fermavano tutti a fare le foto, anche una coppia di sposi ha fatto il servizio fotografico sotto i fiori di mandorlo. Ora è un disastro".