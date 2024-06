Eccellenza e innovazione: il dottor Marcello Salibra vince il premio MioDottore Awards 2024

Il dottor Marcello Salibra, medico legale di Perugia, è fra i 43 professionisti ad aver ottenuto il premio MioDottore Awards 2024.

Il prestigioso riconoscimento sottolinea l’importanza dell’innovazione, della sostenibilità e della leadership nella professione medica. Il dottor Salibra ha dimostrato un impegno costante verso la sua professione, guadagnandosi la stima non solo di chi ha beneficiato direttamente delle sue competenze, ma anche dei suoi colleghi e della comunità.

Il processo di selezione per il premio è rigoroso e articolato, basato su valutazioni obiettive e feedback dei pazienti, che testimoniano la puntualità e l’attenzione al paziente, elementi fondamentali nella valutazione della qualità del servizio medico. La seconda fase vede i medici valutati dai loro pari, enfatizzando l’importanza dell’esperienza e delle competenze cliniche. Infine, il contributo alla comunità, attraverso la risoluzione di dubbi e domande nella sezione Chiedi al Dottore completa il quadro per la selezione finale dei vincitori.

La cerimonia di premiazione, tenutasi nella storica Centrale Montemartini di Roma, ha rappresentato un momento importante essendo il decimo anniversario dell’iniziativa: “Celebrare il decimo anniversario di questi premi a livello internazionale con un evento così significativo e partecipativo come quello di ieri sera ci riempie di orgoglio. L’entusiasmo e l’impegno mostrati dai medici premiati quest’anno evidenziano come l’innovazione e la digitalizzazione siano diventati strumenti essenziali per migliorare l’accesso alle cure e per potenziare la qualità delle relazioni medico-paziente. I MioDottore Awards non solo riconoscono l’eccellenza medica, ma promuovono anche un modello di Sanità che è al contempo innovativo e umano” ha concluso, Luca Puccioni, Ceo di MioDottore.