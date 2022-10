Dalla parte degli orfani bianchi dell’Ucraina… e non solo. Intervento di Simona Esposito in un convegno sul tema

Dalla parte degli orfani bianchi dell’Ucraina… e non solo. Intervento di Simona Esposito, traduttrice di rango, in un convegno sul tema.

La scrittrice, cantante, attrice e interprete poliglotta romagnola, adottata dalla Vetusta, ha tradotto un saggio della sociologa Rosa Rinaldi sul tema degli "orfani bianchi".

Spiegaci il senso dell’espressione.

“Così si definiscono i bambini lasciati in patria dalle madri che vanno a lavorare all’estero, nel ruolo di badanti e collaboratrici familiari. Ma sono oggi inquadrabili nella fattispecie anche i bambini che fuggono dalla guerra, con le madri o non accompagnati”.

Quali i numeri?

“Il 90% di quanti fuggono dalla guerra sono donne e bambini”.

Cosa racconta quel saggio?

“Il saggio di Rosa Rinaldi tratta dei danni creati dal distacco dalla madre: nevrosi da abbandono, addirittura disturbi da stress post traumatico. Ho integrato con le cifre dei minori non accompagnati: un numero preoccupante”.

Cosa sta facendo il nostro Paese?

“Alcune iniziative di sicuro interesse. Per proteggere questi bambini, sono in atto azioni del Governo e di enti come l’UNICEF o Telefono Azzurro”.

Perché non pensare all’intervento di famiglie sensibili?

“I bambini non sono adottabili né è possibile l’affido”.

Quale il tuo ruolo nel collegamento?

“Ho parlato in qualità di interprete giuridica. Ruolo che svolgo spesso anche come consulente del tribunale”.

Chi ti ha chiamato?

“Mi ha invitato la professoressa Polina Prokhorchuk, docente di Filosofia e Pedagogia all'università di Kiev” (con Simona Esposito in foto davanti al Portale del Maitani, ndr).

Titolo del convegno?

“II Convegno scientifico e pratico con partecipazione internazionale era su "Medicina e psicologia nella riproduzione umana - un approccio multidisciplinare. Università nazionale ucraina di biorisorse e gestione della natura”.

Non resta che complimentarci per le tue molteplici attività. Sulle quali spero avremo modo di tornare.