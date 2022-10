Perugia e Corciano in lutto, muore a 54 anni l'imprenditrice Sonia Galassi

"Per sempre con noi". Poche parole a corredo di una foto sul profilo ufficiale dell'azienda che porta il suo nome. Sonia Galassi, imprenditrice nel settore della gioielleria e degli articoli da regalo, è morta dopo una malattia a 54 anni.

Un nome conosciuto e affermato nel settore dove ha iniziato a farsi strada partendo dal primo laboratorio aperto nel 2003 a Ferro di Cavallo, per poi spostarsi a Ellera di Corciano, dove alla gioielleria si sono aggiunti gli articoli da regalo e gli oggetti per la lista nozze. Una notizia che è rimbalzata rapidamente in una città che la conosceva e apprezzava. Lascia il moglie Alberto e tre figli. Il funerale è fissato per oggi alle 16 nella chiesa di Castel del Piano.

Tra i messaggi di cordoglio quello del sindaco di Corciano, Cristian Betti: "Ho appreso con enorme tristezza della scomparsa di Sonia Galassi. Artigiana del bello, il suo negozio in Ellera era un vero e proprio punto di riferimento. Possa arrivare alla sua famiglia il mio abbraccio e le mie più sentite condoglianze"