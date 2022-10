Eurochocolate: a dieci anni dall'esordio, quarto taglio del nastro per i Chocostore

Correva l'anno 2012 quando il 12 ottobre, in piazza IV Novembre al piano terra del palazzo vescovile, aprì il primo Eurochocolate Chocostore. A seguire, nel Novembre 2019 si è aggiunto quello ospitato sotto le vicine e maestose Logge di Braccio, mentre a Dicembre 2021 è stato aperto, in corso Vannucci 2, il terzo negozio con insegna Eurochocolate. Ognuno di questi punti vendita si distingue con una propria caratterizzazione, proponendo così un’offerta merceologica ben rappresentativa del Perugia Chocolate District.

Per celebrare il decimo anniversario di questa avventura, si è quindi deciso di cogliere un’interessante opportunità, offerta da una location che di sicuro non sfugge alla vista delle centinaia di turisti che ogni giorno arrivano con il Minimetrò nella nostra città.

È infatti proprio di fronte al passaggio pedonale di via della Rupe, che collega il Pincetto con la suggestiva via Oberdan, che ha aperto oggi, al civico 11, il quarto negozio firmato Eurochocolate.

"Siamo molto felici - dichiara Manuela Onida, responsabile Eurochocolate Chocostore - di questa nuova iniziativa, sviluppata con un concept che si distingue nettamente dagli altri punti vendita già presenti in città. Il nuovo negozio è stato infatti concepito come un temporary store esclusivamente dedicato a due simboli iconici del cioccolato Made in Perugia: il Bacio Perugina e il nuovissimo Saltimbocca alla Perugina. Il primo celebra quest’anno i suoi 100 anni di vita, mentre il secondo è protagonista assoluto della campagna di comunicazione di Eurochocolate 2022".

Il Saltimbocca alla Perugina, disegnato da Matteo Ragni, uno dei più noti designer italiani, potrà così esprimersi in tutta la sua brillante vivacità, tradotta in una proposta molto articolata di ben 16 gusti. Il negozio è infatti caratterizzato da un allestimento e da immagini che valorizzano appieno la giocosità di questo prodotto.

Il consumatore potrà quindi effettuare i suoi acquisti scegliendo tra le simpatiche e coloratissime confezioni da 8 a 16 pezzi di Saltimbocca alla Perugina, oppure attingendo all’irresistibile vetrina in bella mostra nel negozio, assecondando i suoi gusti preferiti e magari optando per una degustazione veloce "on the road", agevolata da un pratico conetto in cartotecnica da passeggio.

Inoltre, non poteva mancare quella che ormai è diventata una consolidata costante dei flag store di Eurochocolate: la possibilità di acquistare nella modalità pick&mix tutte le fantastiche ricette dei Baci Perugina, a partire dalle ultime due novità: il Bacio del Centenario e il Bacio al Lampone.