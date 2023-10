La città di ieri e quella di oggi tra vegetazione infestante e scarsa manutenzione

Foto del passato e di adesso a confronto per capire come è cambiata la città e come la scarsa cura del verde incide sulle vedute cittadine.

“Panorami perduti”, volume edito da Italia Nostra Perugia e Fondazione Ranieri, raccoglie otto saggi diversi e 33 confronti fotografici tra foto d’epoca famose e foto contemporanee riprese dall'identico punto. Un raffronto dal quale emerge quanto la vegetazione non curata e infestante nasconde da tempo panorami grandiosi.

Gli autori degli otto interventi sono Luigi Fressoia, Oreste Rutigliano già presidente nazionale di Italia Nostra, Doretta Canosci, Roberto Cuneo, Fabio Marioli, Mauro Monella, Raffaele Pagliacci, Ruggero Ranieri. Sabato 28 ottobre il volume sarà presentato nell'ambito di Umbria Libri, alle ore 16,45 nell'apposito stand che sarà allestito in piazza Matteotti. Ne abbiamo parlato con l’architetto Luigi Fressoia.

Qual è l’idea alla base di “Panorami perduti”?

“La tesi del libro è che l'amore naturale per gli alberi non può confondersi con ramaglie e vegetazione infestanti che tutto copre. Il da farsi si stabilirà punto per punto, l'importante ora è prendere atto di questo fenomeno peraltro nazionale: molti panorami sono negati a tutti”.

Quali argomenti affrontano gli otto interventi?

“Gli otto esperti, locali e nazionali, con brevi saggi richiamano diversi concetti connessi: quanto il fenomeno sia esteso su tutto il territorio nazionale, da quando è da cosa origina, quali soluzioni si possono ipotizzare”.

Cosa emerge dal confronto tra le foto di ieri e quelle di oggi?

“I 33 confronti fotografici tra foto d'epoca famose (Alinari, Archivio di Stato, fondo Tilli-Gigliarelli) e foto contemporanee riprese dall'identico punto, di Perugia centro, di Perugia vista da valle, di viste dall'acropoli verso l'esterno, e pure dei dintorni, mostrano in modo inequivoco e anche drammatico quanto la vegetazione non curata e infestante nasconde da tempo panorami grandiosi”.

Costi, disinteresse, scarsa conoscenza del territorio che si amministra? Quali sono i motivi della mancata manutenzione del verde in città?

“Prima dei costi c'è da stabilire cosa fare e come farlo. Ovviamente mantenere le alberature valide e utili, come dopo tutto fu nel passato e come testimoniano le foto d'epoca. C'è insomma da condividere il problema e affrontarlo conseguentemente, con molti strumenti. Quanto ai costi, data la capillarità del problema, non possono certo essere riferiti agli enti pubblici e neanche ai privati coinvolti. Sarebbero costi proibitivi o comunque alti”.

Soluzioni?

“Oltre diverse azioni di indirizzo, incentivo e controllo da parte degli enti pubblici, la prospettiva che il libro indica è che bisogna riuscire a costruire intorno alla manutenzione del verde urbano ed extraurbano, intorno a governo dei boschi, una economia naturale, ovvero ricavare da queste azioni reddito e interesse lavorativo (biogas, energia da combustione/gassificazione, lavorazione legnami, etc.)”.