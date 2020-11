Perugia e Deruta in lutto, è morto Raffaele Tarpani. Il ricordo

Perugia e Deruta in lutto per la morte del pittore Raffaele Tarpani.

Il ricordo del Comune di Perugia - L'Amministrazione comunale, con una nota del Comune di Perugia, "esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Raffaele Tarpani. Nato a Perugia nel 1949, Tarpani iniziò la sua carriera artistica nel 1962. Da allora, negli anni, ha suscitato interesse e apprezzamento per le sue opere. Protagonista di esposizioni in Italia e all'estero, nell'agosto del 2020 ha ottenuto il riconoscimento "Premio alla carriera Città di Perugia" nell'ambito dell'estemporanea organizzata dalla Confraternita del Sopramuro con il patrocinio del Comune di Perugia".

Tarpani, prosegue il Comune di Perugia, "ha scelto di vivere il suo fare arte senza condizionamenti e in mezzo alla gente, spesso svolgendo una funzione maieutica nella comprensione della pittura da parte di quanti non hanno mai visitato una mostra o insegnando i rudimenti della pittura a coloro che in gioventù non hanno avuto tempo di coltivarla, organizzando mostre, corsi e concorsi, molto apperezzati dal pubblico. La sua pittura è sempre stata un elogio al paesaggio che sia urbano geografico o architettonico, sempre squillante di colore, di prospettive elevate ed inconsuete, con uno stile Aeropittorico, omaggio a quello che lui considerava il suo maestro, Gerardo Dottori".

Il ricordo del Commune di Deruta - "Ho appreso con immenso dolore la scomparsa dell'artista derutese Raffaele Tarpani che avevo avuto l'onore di conoscere personalmente la scorsa estate, in occasione della prima edizione di estemporanea di pittura, a Perugia e che avevo sentito al telefono proprio alcuni giorni fa”: così, il sindaco di Deruta, Michele Toniaccini, dopo aver saputo la triste notizia. "Molto noto a livello regionale e nazionale, ha vinto numerosi premi e importanti riconoscimenti quale esponente dell'arte contemporanea, anche fuori Italia. A nome mio personale, e di tutta la giunta, porgo sentite condoglianze alla famiglia".