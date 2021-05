Perugia, cittadini in campo per il decoro: domenica in centro le 'Pulizie di Primavera'

Sacchi della spazzatura e scope in mano per amore della propria città. Tanti i volontari che domenica prossima (9 maggio) passeranno una mattinata diversa, dedicata a rendere più bello e accogliente il centro storico di Perugia e non solo con le 'Pulizie di Primavera'.

L'iniziativa, organizzata dal Tavolo delle Associazioni che riunisce tutte le associazioni del centro, vedrà protagonisti dalle 9:00 alle 12:30 i cittadini (non solo quelli aderenti alle associazioni) che si prodigherano in piccoli interventi come l’eliminazione delle erbe infestanti, la raccolta di rifiuti, la ripulitura di cartelli, tubi e sportelli di contatori.

“L’obiettivo non è solo quello di rendere la città più pulita, ma anche contrastare il degrado che lentamente si impossessa di quei luoghi che smettono di essere curati - spiegano gli organizzatori- Con la partecipazione di tutti, infatti, si può sconfiggere la paura e migliorare la città, dando un forte segnale di positività alla comunità.”

L’evento parte dall’Associazione Priori, che negli anni passati ha organizzato le pulizie della via per contrastare il degrado e per renderla più accogliente sia per i residenti che per i turisti. Quest’anno l’evento si è esteso a tutto il centro, grazie alle associazioni e ai cittadini che hanno accettato di unirsi (al momento hanno aderito sono l’Ass. Priori, il Rione di Porta Eburnea, Borgo Bello, Vivi il Borgo, Borgo Sant’Antonio, l’Associazione Fiorivano le Viole, l’Associazione del Sopramuro, Pulchra Perusia, Gruppo studenti Erasmus).

Grazie al patrocinio del Comune di Perugia e alla collaborazione di Gesenu sarà distribuito il materiale necessario alla pulizia in alcuni punti strategici della città, quali piazza Matteotti, piazzetta santo Stefano - Via dei Priori, Parco della Cupa (Campaccio), piazza Mariotti, Terrazza del Cortone, Area apiario in Viale sant’Antonio, via Cartolari 26, corso Garibaldi, 136. "I partecipanti - concludono gli organizzatori - sono invitati a munirsi di mascherina e degli appositi dispositivi di protezione individuale, oltre a raschietto, solvente e stracci".