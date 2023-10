Perugia e futuro, bene bonus e iniziative pro-nuovi nati, ma ci vuole tempo. Il 2023 sarà il peggiore di sempre per le nascite

Per fortuna da almeno 4 anni sia a livello regionale (Tesei in prima linea con bonus bebè, bonus per le mamme e rafforzamento legge sulla famiglia) che di Capoluogo, Perugia, si è capito che il vero grande male dell'Umbria - che potrebbe vanificare anche il balzo in avanti a livello di sviluppo e turistico - è senza dubbio: le culle vuote a fronte di un tasso di mortalità superiore del 50 per cento e il sorpasso della classe non più operativa (anziani-pensionati-Invalidi) su quella che invece chiamata a far muovere la macchina Umbra. In prima linea per invertire la tendenza nascite quasi zero c'è il vice-sindaco Gianluca Tuteri che ha lanciato una nuova iniziativa: la “Festa della nascita” che rientra nel Percorso Nascita sviluppato dal Comune di Perugia a favore dei bimbi e dei loro genitori.

Ma prima di entrare nel specificità dell'evento è necessario analizzare i dati delle nascite a Perugia che sono stati snocciolati dal vice-sindaco (medico pediatra): i dati attuali indicano che nel 2012 i nati erano 1.530 e nel 2022 erano invece calati a 1.021 (una diminuzione di oltre il 30%). E per il 2023? Purtroppo ancora, nonostante gli sforzi, non si può contare nemmeno in una piccolo cambio di tendenza. Anzi per la prima volta nella storia molto probabilmente si andrà sotto la soglia minima. "Stiamo monitorando il 2023 che ancora ovviamente non è concluso: tutti gli indicatori portano ad affermare con margine di errore residuale che , per la prima volta, i nati nel comune di Perugia potrebbero non superare quota mille”.

La media nazionale di figli per ogni mamma è di 1.25% mentre in Umbria il rapporto è di 1,18%; sempre a casa nostra il fenomeno di meno figli si sta manifestando anche in famiglie straniere o migranti di seconda e terza generazione che sono scese come media mamme-nati all'1,7 quando in passato si superava il 2%. L'unica speranza che i nuovi strumenti di sostegno possano lentamente invertire la rotta nei prossimi anni. Bene dunque le iniziative come quella del vice-sindaco Tuteri "Festa della Nascita".