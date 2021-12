Il maltempo fa rinviare una straordinaria iniziativa. Perugia-Dakar in camionetta, decorata da Biblioteca delle Nuvole e dagli Artisti Becoming-X.

Il mezzo dismesso è stato restaurato e rimesso in funzione dai Vigili del fuoco e destinato ad essere impreziosito con disegni a olio per essere donato a un medico ospedaliero della città di Mopti, nello stato africano del Mali. L’evento creativo era previsto per la mattinata dell’8 dicembre, ma la pioggia ne ha impedita la realizzazione. Considerando che gli artisti coinvolti sarebbero dovuti venire anche da fuori Perugia. Da qui la decisione di rimandare.

Il gruppo teatrale “Alia” di Perugia, divenuto associazione culturale, porta i suoi spettacoli nel mondo, ma conferisce anche autobus, ambulanze, macchine, furgoni della spazzatura. “Non muri, ma ponti”. Questo lo slogan che anima l’intrapresa.

L’obiettivo dell’iniziativa è appunto quello di gettare un ponte di amicizia tra i popoli, di creare un dialogo volto al superamento delle discriminazioni, all’abbattimento dei pregiudizi, alla promozione della solidarietà concreta, fatta di beni materiali, oltre che di parole e di auspici. Quest'anno il mezzo in dono è una camionetta donata dai Caschi Rossi.

L'associazione Alia, che ha promosso l'iniziativa (in particolar modo, grazie alla figura di Fausto Carloni) porterà in realtà il mezzo a Dakar, nel Senegal (in quanto il Mali è, in questo periodo, soggetto a gravi conflitti di carattere militare).

Il precedente è costituito dal dono di un'ambulanza, proprio in Mali, alcuni anni fa. Il medico donatario, divenuto amico, è stato a Perugia ed ha avuto modo di conoscere e ringraziare i nostri Vigili del Fuoco. Quindi il viaggio che Carloni affronterà con la camionetta ha come meta il Senegal.

La Biblioteca delle Nuvole ed il collettivo di artisti Becoming-X hanno accettato la proposta di Alia di "personalizzare" la vettura, in vista della prossima partenza, disegnandone le fiancate in un evento "live" davanti alla nuova sede della Biblioteca stessa.

La data prescelta era la Festa dell’Immacolata. Impossibile negare la consonanza fra l’evento benefico e i valori di umanesimo religioso che permeano la ricorrenza.

Ma Giove Pluvio ha remato contro. Tanto che l’evento è rinviato al prossimo 19 dicembre. Senza ulteriori dilazioni. Perché il mezzo dovrà partire per la nuova destinazione entro Natale.

Non ci resta che incrociare le dita.