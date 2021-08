Perugia da bollino rosso, giorni di fuoco e temperature fino a 37 gradi

Giorni di fuoco a Perugia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute bollino arancione per lunedì 9 e martedì 10 agosto e bollino rosso per mercoledì 11 agosto. Le temperature percepite saranno di 36 e 37 gradi.

Il Comune di Perugia ha dichiarato la fase di disagio per lunedì e martedì e quella di forte disagio per l'11 agosto. Come spiega una nota di Palazzo dei Priori "a seguito del bollettino trasmesso in data odierna, lunedì 9 agosto 2021, dal Centro di Competenza Nazionale del Ministero della Salute con il quale, per le giornate di oggi lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 agosto 2021, sono previste le temperature massime percepite rispettivamente di 36, 36 e 37 gradi con condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio, è dichiarata, per le giornate di oggi, lunedì 9 e per domani martedì 10 agosto 20021, la fase di disagio mentre per mercoledì 11 agosto 2021 la fase di forte disagio – ondata di calore".