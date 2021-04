A Perugia apre 'POPUP': un po' spazio sociale di comunità, molto libri e caffetteria letteraria

L'apertura mercoledì 21 aprile, in via Birago 22, in uno spazio fisico di proprietà di ATER Umbria assegnato nell'autunno 2020 tramite bando a una rete di associazioni:

Da mercoledì (21 aprile) a Perugia ci sarà una libreria in più. Indipendente, incentrata su editoria illustrata per bambini, ragazzi e adulti e saggistica contemporanea, angolo caffetteria e un ventaglio di attività e servizi gratuiti per la comunità: questo è 'POPUP', nuovo nuovo spazio sociale e culturale con libri e angolo sfizieria in città che aprità i battenti nella cosiddetta “piazza Birago” (via Birago 22), nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti Covid vigenti.

Promossa dall'associazione perugina 'MenteGlocale', in collaborazione con l'associazione di quartiere CAP 06124, l'associazione 'settepiani aps' e il gruppo informale 'Defrag'. Nell'ottica di una rigenerazione urbana continua, che parte dalla partecipazione attiva dei residenti e dei cittadini e dalla promozione di iniziative culturali, 'POPUP' si caratterizzerà infatti come un hub sociale e culturale, con un ricco palinsesto di attività: dal portierato di quartiere all'aiuto compiti, dal gruppo di acquisto solidale allo Sportello 2 della Banca del Tempo di Perugia (attività, quest'ultime, a cura dell'associazione di quartiere CAP 06124) oltre, ovviamente, alle attività culturali legate alla libreria e all'angolo sfizieria: laboratori, presentazioni, degustazioni guidate

L'iniziativa si sviluppa in uno spazio fisico di proprietà di ATER Umbria, assegnato nell'autunno 2020 tramite bando a una rete di associazioni di cui MenteGlocale – che quest'anno festeggia i suoi primi 20 anni di attività – è capofila. Lo spazio si caratterizzerà come centro culturale a 360°, con una libreria indipendente incentrata su editoria illustrata per bambini, ragazzi e adulti e saggistica contemporanea, angolo caffetteria e un ventaglio di attività e servizi gratuiti per la comunità.

L'obiettivo è dare autonomia economica alle proposte e ai servizi gratuiti offerti alla cittadinanza, grazie proprio all'attività della libreria e dell'angolo caffetteria. Attività, servizi e momenti conviviali che verranno realizzati nel corso dell'anno anche all'aperto, grazie alla possibilità di utilizzare la piazza nella pertinenza di 'POPUP' e un piccolo parco pubblico interstiziale tra i palazzi, gestito dall'associazione di quartiere CAP 06124 che raccoglie residenti e commercianti della zona.

#POPFUNDING - Non è un crowdfunding, ma una dichiarazione di fiducia e ottimismo, con la voglia di far parte, tesserandosi o acquistando un libro, di un inedito progetto di rigenerazione urbana partecipata e dal basso che nasce a Perugia. Fino al 31 maggio sarà aderire alla campagna #POPFUNDING: (https://progettopopup.it/popfunding/): da un caffè omaggio a stampe autografate, da una tessera sconto annuale per i libri a prodotti enogastronomici del territorio, dalle shopper 'POPUP' agli auguri personalizzati (con tanto di regalo a sorpresa), sono tanti i modi per chi vorrà partecipare da subito alla campagna di lancio del progetto, acquistando un libro o tesserandosi.