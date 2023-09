Sfiorata la tragedia nella palazzina Usl di via XIV Settembre: crolla una parte del controsoffitto

Perugia, sono le 10 del mattino di giovedì 31 agosto e in via XIV Settembre crolla una parte di controsoffitto del terzo piano dell'edificio che ospita il distretto sanitario dell’Usl Umbria 1. Fortunatamente nessuno ha riportato lesioni, neanche l’operatore che in quel momento si trovava nell’ufficio del terzo piano della struttura dove si è verificato l’incidente.

Emiliano Mercantini, il segretario amministrativo territoriale Perugia di Nursind, il sindacato infermieristico, ha spiegato: “Da parecchio tempo segnaliamo i disagi legati alla struttura che non è più corrispondente alle esigenze lavorative, né per il personale e né per l’utenza. Nel 2022 abbiamo posto il problema alla Asl e al Comune, quest’ultimo ci ha risposto severamente che la palazzina è di proprietà della Asl quindi non ha responsabilità mentre l'Asl ci ha garantito l’agibilità dell’immobile”.

Il distretto sanitario, già sostenuto da molti ponteggi di rinforzo, è un centro frequentato da anziani, disabili e bambini. Il viavai è continuo ed è qui che vengono effettuati i vaccini per i più piccoli. Come ha raccontato Mercantini le problematiche sono tante e spesso, proprio come accaduto oggi, è necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco: “Sotto la struttura c’era un parcheggio usato dai dipendenti che è chiuso da almeno tre anni perchè ogni tanto viene giù qualche calcinaccio dal tetto” sottolinea Mercantini.

In questo venerdì 1 settembre “i dipendenti hanno avuto un piccolo momento di arrabbiatura che li ha portati a fermarsi all’ingresso per un'ora circa, da poco sono rientrati e stanno già svolgendo le loro attività. C’è bisogno di un intervento urgente” ha concluso il sindacalista.