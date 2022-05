Lingua italiana, corsi gratuiti all'Unviersità per stranieri

C’è tempo sino al 10 giugno prossimo per iscriversi ai corsi gratuiti “Cic to Cic”, promossi dalla Università per stranieri di Perugia, nati nell’ambito del progetto Fami prog-2501 e funzionali al conseguimento della certificazione linguistica d’italiano, anche ai fini dell'accordo di integrazione e per l'ottenimento del permesso di soggiorno Ue di lungo periodo.

I percorsi di studio Cic to Cic, che prevedono la costante presenza di un tutor, si articolano in due livelli: un corso di lingua italiana e educazione civica di livello A1, della durata di 100 ore, in programma nel periodo giugno–agosto 2022 (con calendario in via di definizione), costituito di 4 lezioni pomeridiane a settimana della durata di 3 ore ciascuna, ed un analogo corso di livello A2, della durata di 80 ore, previsto nello stesso periodo ed analoga cadenza.

Un test d’ingresso verrà effettuato per accertare il livello di conoscenza dell’italiano dei candidati, cui seguirà per i livelli A1 e A2 un’attività propedeutica di orientamento (10 ore), volta a verificare le effettive competenze linguistiche dei partecipanti e ad analizzarne i bisogni linguistici.



Sono ammessi ai corsi CIC to CIC i cittadini stranieri aventi cittadinanza di un Paese Terzo (extra Unione Europea), residenti in Umbria e maggiori di 16 anni, in possesso di regolare permesso di soggiorno, o titolari di protezione internazionale (asilo/status di rifugiato e protezione sussidiaria) / protezione umanitaria.La domanda d’iscrizione va redatta usando l’apposito modulo riportato nel sito d’Ateneo – www.unistrapg.it), e consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Università per Stranieri di Perugia (Palazzo Gallenga, piazza Fortebraccio 4 Perugia, piano terra - lunedì /venerdì dalle 9 alle 13).