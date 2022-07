Krav maga, a lezione con il Sindacato unitario lavoratori di polizia

L’ufficio formazione del Siulp, il sindacato unitario lavoratori di polizia, ha organizzato, in collaborazione con la Federazione Italiana krav maga, un corso di aggiornamento rivolto ai propri iscritti, in forza all'ufficio volanti della questura. Scopo degli incontri è quello di fornire utili, indispensabili e attuali strumenti agli operatori per valutare al meglio l'intensità della situazione aggressiva, al fine di poter "organizzare una adeguata ed equilibrata risposta operativa tale da non sottovalutare il pericolo", ma "neanche sopravvalutarlo perché si rischia una reazione sproporzionata all'effettivo pericolo, con spiacevoli conseguenze".. L'organizzazione e' completamente a carico del Siulp, la direzione tecnica è affidata ad Angelo Biondo, responsabile dell’Ufficio Formazione del Siulp e si avvarrà della collaborazione di due esperti istruttori di krav maga, Valentino Maestrini e Marco Lalli, entrambi appartenenti alle forze dell’ordine .

Il primo incontro si svolgerà mercoledì 20 luglio dalle 15 alle 17 presso la palestra Sport's Connection.

Gli incontri avranno cadenza mensile e, novità assoluta, per tutti i cittadini sarà possibile dare suggerimenti e proposte scrivendo perugia@siulp.it; oppure recandosi direttamente in palestra dove sarà possibile, per i cittadini, assistere agli incontri e interagire con i colleghi e gli istruttori.

Il lavoro del poliziotto ha un senso solo ed esclusivamente se e' al servizio della collettività.