Perugia, contributo per l'affitto: approvate e pubblicate le graduatorie provvisorie

Approvate e pubblicate le tre graduatorie provvisorie per il 'contributo affitto', con il Comune di Perugia che annuncia come sia "possibile verificare l''esito provvisorio della propria domanda al seguente link: elenco domande provvisorie".

Ogni richiedente potrà verificare la propria posizione attraverso il codice identificativo, rappresentato dal numero di protocollo restituito all'utente al momento della presentazione della domanda on-line.

In caso di smarrimento, il numero di protocollo può essere reperito in qualsiasi momento effettuando l'accesso all'area riservata utilizzando le proprie credenziali.

Le tre graduatorie provvisorie sono pubblicate in forma anonima all'Albo pretorio secondo la vigente normativa sulla privacy e sono consultabili ai seguenti link:

Graduatoria provvisoria FASCIA A;

Graduatoria provvisoria FASCIA B;

Elenco ESCLUSI

"Per eventuali chiarimenti in merito all'iter amministrativo - spiegano dall'amministrazione comunale - sarà possibile contattare il numero 075.5773841 il lunedì ed il venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e il mercoledì dalle ore 15 alle 17, o scrivere all'indirizzo di posta elettronica contributoaffitto@comune.perugia.it. Le richieste di riesame, riferite esclusivamente ad errori formali nelle graduatorie, possono essere inviate via posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo comune.perugia@postacert.umbria.it entro e non oltre il 28 febbraio 2022".

