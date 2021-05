Grifonissima 2021, l'ordinanza del Comune di Perugia: ecco come cambia la viabilità

I divieti di transito, le deviazioni e le temporanee interruzioni della circolazione previste nel capoluogo per domenica (16 maggio), giorno in cui andrà in scena la tradizionale manifestazione podistica

Mentre cresce l'attesa in città per la Grifonissima 2021 in programma domenica (16 maggio), dal Comune di Perugia arriva un'ordinanza "per consentire il regolare svolgimento della manifestazione e secondo l’itinerario fissato".

I provvedimenti adottati per domenica 16 maggio:

1. Divieto di transito in Via Masi e in Via Indipendenza per tutti i veicoli, compresi quelli del trasporto pubblico urbano ed extra-urbano, da Largo Cacciatori delle Alpi, fatta eccezione per i veicoli al seguito della gara muniti di apposito contrassegno;

2. In deroga al provvedimento di cui al punto 1), è consentito il transito ai veicoli di pubblico interesse, soc-corso e polizia, nonché a eventuali veicoli di residenti che per urgenti e comprovate necessità debbano raggiungere la propria abitazione;

3. Le deviazioni e temporanee interruzioni della circolazione lungo l’itinerario indicato in premessa saranno rese operanti dal personale addetto alla disciplina della circolazione stradale, il quale potrà anticipare o posticipare gli orari di chiusura del traffico nonché adottare eventuali ulteriori misure qualora ne emerga la necessità per esigenze di sicurezza pubblica e sicurezza della circolazione.

"L'inosservanza dei provvedimenti di cui alla presente ordinanza - si legge nell'atto dell'amministrazione comunale - è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada".