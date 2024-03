Perugia premia i 60 anni di successi della Girarrosto Mariotti

L’attività Girarrosto Mariotti ha spento 60 candeline e il comune ha festeggiato questo traguardo con un premio consegnato dal primo cittadino Andrea Romizi ai titolari.

La cerimonia si è svolta ieri, lunedì 18 marzo, nella sala Rossa di palazzo dei Priori. “Sono molto grato per l’attenzione che il Comune di Perugia ha dedicato alle realtà imprenditoriali del territorio - ha sottolineato Paolo Mariotti - Sono orgoglioso che il mio lavoro e quello della mia famiglia siano stati riconosciuti e celebrati dalla nostra città”.

Fondata nel 1964, l’azienda Girarrosto Mariotti ha rappresentato un punto di riferimento per tre generazioni di lavoratori. Dai nonni di Paolo Mariotti, fondatori dell’azienda, alla continua dedizione di sua madre Lilia Marchesi, fino ad arrivare al traguardo dei 60 anni di attività sotto la guida di Paolo Mariotti, la tradizione e la dedizione hanno guidato ogni passo di questo percorso.

Mariotti ha espresso profonda gratitudine all’assessore Gabriele Giottoli per il suo ruolo determinante nell’assegnazione di questo importante riconoscimento “avendo dimostrato una sensibilità straordinaria e un vivo interesse verso le attività locali”.

La storia dell’azienda è un chiaro esempio di come la passione e l'impegno possano attraversare generazioni, creando un'eredità di valore inestimabile per la comunità.